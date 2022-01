Mason Greenwood van Manchester United in de cel na betichting van huiselijk geweld

Mason Greenwood is gearresteerd door de Britse politie. De aanvaller van Manchester United wordt verdacht van verkrachting en mishandeling, nadat zijn vriendin beelden en audio deelde op social media.

Op Instagram deelde zijn partner, Harriet Robson, beelden waarop ze onder het bloed zat. Ook publiceerde Robson een audio-opname, waarin te horen was dat iemand, vermoedelijk Greenwood, haar min of meer dwingt tot seks.

In reactie daarop meldde Manchester United al dat de Engelse aanvaller voorlopig niet welkom is op de club. Ook de lokale politie heeft het nieuws over Greenwood meegekregen: de international is opgepakt op verdenking van verkrachting en mishandeling. Momenteel verblijft Greenwood in hechtenis voor verhoor. Het onderzoek naar de rechtsbuiten loopt nog.