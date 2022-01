OFFICIEEL: RWDM gaat vol voor promotie en plukt offensieve versterking weg in de Jupiler Pro League

RWDM heeft met Kylian Hazard een offensieve versterking in huis gehaald. De 26-jarige Hazard belandde bij Cercle Brugge op het achterplan na enkele akkefietjes.

Hazard wordt door RWDM voor de rest van het seizoen gehuurd van de Vereniging. Bovendien bedongen ze een aankoopoptie.

Mogelijk duurt het nog een tijdje vooraleer Kylian Hazard wedstrijdfit is. Zijn laatste officiële duel dateert van 17 januari 2021, meer dan een jaar geleden dus.

Le RWDM et le Cercle de Bruges sont parvenus à un accord aujourd’hui. De 26-jarige aanvaller komt op uitleenbasis over tot het einde van het seizoen.

