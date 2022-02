Bij Barcelona begrijpen ze er niets van: "We denken dat hij al een akkoord heeft met een andere club"

Bij Barcelona zitten ze wat met de handen in het haar nu Ousmane Dembélé weigerde te vertrekken tijdens de wintermercato. De Franse aanvaller had immers twee mooie aanbiedingen, maar liet ze alle twee schieten.

Zowel PSG als Chelsea waren geïnteresseerd. En in Londen had hij zijn ex-trainer Thomas Tuchel kunnen terugvinden. "Hij had twee goede aanbiedingen, we zijn heel verrast dat hij ze niet accepteerde. De laatste was van een Engelse club, waar hij zich had kunnen ontwikkelen. Maar hij wilde hier blijven", zuchtte Joan Laporta, voorzitter van de Catalanen.

Laporta zag dat Dembélé zijn contract niet wilde verlengen. "Eerst accepteerde hij onze aanbieding, die heel goed was. Daarna sloeg hij die weer af. Het bleek een economische kwestie, hij wilde meer. Wij zeiden hem dat we wilden verlengen, maar de onderhandelingen kwamen vast te zitten. Zijn zaakwaarnemer nam stelling zonder iets te zeggen, we hebben ons best gedaan."

Bij de club vermoeden ze nu dat hij al een andere deal op het oog heeft. Barcelona overweegt zijn contract te verbreken. "We denken dat hij al een akkoord heeft met een andere club. Dat heeft zijn zaakwaarnemer geinsinueerd. We zullen handelen in het belang van de club."