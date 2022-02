Probleem met transfer Aubameyang naar Barcelona? Nog steeds geen officiële communicatie

Pierre-Emerick Aubameyang werd gisteren gefotografeerd terwijl hij zijn contract bij Barcelona tekende. Maar intussen is er nog steeds geen officiële communicatie over de transfer. Is er een probleem?

Barcelona heeft er een uitleg aan gegeven. De spits heeft gisteren zijn medische keuring gehad, maar de Blaugrana zijn overeengekomen om de deal pas te bevestigen na het sluiten van de transferperiode en nadat Arsenal het contract van Aubameyang officieel heeft verbroken. Maar... Arsenal moest die papieren voor middernacht naar de Spaanse bond sturen, maar er is nog geen bevestiging dat die er effectief op tijd waren.