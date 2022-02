OFFICIEEL: Lokeren-Temse gaat vol voor promotie en haalt wereldreiziger terug naar België

Lokeren-Temse heeft de wind stevig in de zeilen in Tweede Amateur A. Mede dankzij de komst van coach Urbain Spaenhoven pakten de Oost-Vlamingen 16 op 18 in hunn laatste zes wedstrijden, waardoor de achterstand op koplopers Petegem en Ninove is verkleind tot één punt.

En dat Lokeren-Temse zijn zinnen heeft gezet op promotie naar Eerste Nationale moge duidelijk zijn. Het stelde onlangs Seth De Witte voor en ook dinsdagavond voegde Lokeren-Temse nog een brok ervaring toe aan zijn kern. Charni Ekangamene (27), een centrale middenvelder die ook als linksachter kan uitgespeeld worden, komt de ploeg van Spaenhoven per direct versterken. Hij komt over van St Joseph's FC, een ploeg uit Gibraltar. Ekangamene heeft er al een hele wereldreis opzitten. Zo vertrok de Antwerpenaar op jonge leeftijd naar Manchester United, waar hij het tot bij de beloften schopte. Bij Zulte Waregem speelde hij achttien wedstrijden in 1A. De voorbije jaren was Ekangamene actief in Nederland, Slowakije, Spanje en Gibraltar. ✍️ #OFFICIEEL | Welkom Charni Ekangamene (ex-Zulte Waregem en Beerschot) bij Sporting! ⚪️⚫️🟡



👉 LEES MEER | https://t.co/zTDyi1VzEE pic.twitter.com/caiVpc6PTy — KSC Lokeren - Temse (@KSCLokeren) February 1, 2022