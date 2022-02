Xavi heeft gekozen: Deze wereldster maakt geen deel uit van van Europese spelerslijst Barcelona

FC Barcelona heeft een actieve transfermaand achter de rug. En dat heeft ook zo zijn negatieve gevolgen...

Want volgens de UEFA-richtlijnen mogen er in de Europese spelerslijst maar drie extra wintertransfers aansluiten aan de reeds bestaande spelerslijst. Van het viertal Aubameyang, Ferran Torres, Adama Traoré en Dani Alves moest er zo nog één speler af vallen.

En de keuze van Xavi is woensdagavond bekendgemaakt: Dani Alves zal niet met Barcelona meereizen in de Europa League. De 38-jarige Alves geldt als een echte clublegende en kwam recent terug bij Barcelona voetballen om zijn club uit de nood te helpen. Hij is bovendien één van de voetballers met de meeste gewonnen trofeeën in het hedendaagse voetbal.

Het is allerminst een logische keuze van Xavi want Dani Alves startte telkens in de basis wanneer hij speelgerechtigd was bijj Barcelona. Misschien wil de Spaanse trainer zijn ouderdomsdeken wel rust gunnen in Europa. Barcelona neemt het in de Europa League op tegen Napoli op 17 en 24 februari.