Leider Tweede Amateur vraagt geen licentie aan voor Eerste Nationale, Lyra-Lierse doet dat wél

In Tweede Amateur B is Hoogstraten aan een fantastisch seizoen bezig. De Kempenaren tellen na zeventien speeldagen 8 punten voorsprong op dichtste achtervolger Lyra-Lierse.

De voorbije weken heeft het bestuur van Hoogstraten VV alle pro's en contra's van een promotie naar Eerste Nationale afgewogen. Na stevige discussies besloten de Rooikens om geen licentie aan te vragen voor Eerste Nationale. Hoogstraten betwijfelt of ze op dit moment financieel sterk genoeg staan om langere tijd een reeks hoger mee te draaien.

Dichtste achtervolger Lyra-Lierse heeft intussen wél zijn licentie aangevraagd voor Eerste Nationale. De ploeg van coach Bart De Roover won in 2018 de titel in eerste provinciale, twee jaar later speelden de Schapenkoppen kampioen in Derde Amateur. "Als we kunnen promoveren op basis van sportieve criteria, willen we deze kans met beide handen grijpen", klinkt het in een statement op de clubwebsite.