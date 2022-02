Oude bekende kan niet lachen met zware nederlaag: straftraining om... 2 uur 's nachts

Albert Cartier stond er in ons land al bekend er stevig de pees op te leggen. Hij schuwde daarbij de looptrainingen niet. Op zijn 61ste is de ex-coach van La Louvière en Bergen er niet milder op geworden.

In januari werd Cartier aangesteld als coach van AS Nancy, dat troosteloos laatste staat in de Ligue 2. Afgelopen dinsdag ging Nancy met de billen bloot in Valenciennes: het werd liefst 6-1.

Dat was niet naar de zin van Cartier, die zijn spelers bij aankomst in Nancy trakteerde op een straftraining. Het was toen... 2 uur 's nachts. De Franse coach liet zijn spelers kilometers malen in een park nabij het oefencomplex.