Onduidelijkheid bij KVO, coach wil zelf ook helderheid: "Maar ik ben de verkeerde persoon om het aan te vragen"

KV Oostende heeft nog steeds geen klare wijn geschonken over de trainerssituatie. Markus Pflanz staat nog steeds aan het roer en er wordt geen enkele andere coach aan de kustploeg gelinkt.

De vraag voor Pflanz na de nederlaag tegen OHL was dan ook logisch: 'Blijf je trainer tot het einde van het seizoen?' "Dat is een heel goeie vraag, maar ik ben niet de juiste man om het aan te vragen", verwees hij ons door naar het bestuur van KVO. Met name Gauthier Ganaye dus.

Maar als Oostende hem wil aanhouden, zullen ze wel een Pro Licence-trainer op de bank moeten zetten. Die is er momenteel niet.

Pflanz wou het dan toch maar bij de match tegen OHL houden. Op die vragen had hij wel een antwoord. "Wat er gebeurde? Zij scoorden drie keer en wij maar één keer. Zij waren slimmer en het betere team. We probeerden alles, maar het lukte niet. Ik heb het al gezegd: het is niet dat we na één winst tegen Cercle nu alles gaan winnen. Enkel als iedereen aan 100 procent zijn werk doet, hebben we een kans. Anders niet."