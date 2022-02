Xavi neemt Ousmane Dembélé opnieuw op in kern voor wedstrijd tegen Atletico Madrid

Ousmane Dembélé zit opnieuw in de selectie bij Barcelona voor de wedstrijd tegen Atletico Madrid.

De relatie tussen FC Barcelona en Ousmane Dembélé lijkt weer goed te zijn na een woelige transferperiode. In januari werd Dembélé nog uit het eerste elftal gezet vanwege zijn gebrek aan betrokkenheid en zijn gebrek aan medewerking bij de verlenging van zijn contract. Nu maakt Xavi toch de keuze om de Franse winger opnieuw op te nemen in de wedstrijdselectie. FC Barcelona maakte vandaag de selectie bekend die het zal moeten opnemen tegen het Atletico Madrid van landgenoot Yannick Carrasco, de huidige 4e in La Liga met een punt voorsprong op Barca.

Naast Dembélé zijn ook de vier wintertransfers die Barcelona deed meteen van de partij. Dani Alves, Adama Traoré, Ferran Torres en Aubameyang.