Philippe Clement tevreden over prestatie AS Monaco: "Het was nog niet het perfecte spel"

AS Monaco riep de zegereeks van Olympique Lyon een halt toe. Een opsteker voor trainer Philippe Clement.

Al na twee minuten kwam AS Monaco op voorsprong. Met een 2-0-voorsprong na een half uur lag de match snel in zijn definitieve plooi.

Clement was zelfs tevreden over beide speelhelften, zo vertelde hij na afloop op de persconferentie. “Onze eerste helft was zeer dominant, met veel goede acties en kansen. Het ontbrak ons een beetje aan efficiëntie, want we zouden met 3 of 4-0 voor moeten staan bij de pauze”, klinkt het.

“In de tweede helft was de organisatie goed. We hadden een paar kansen in de omschakeling, maar Lyon moest reageren. Maar ze slaagden er niet in veel kansen te creëren.”

“We moeten weten hoe we beide dingen kunnen doen, aanvallen en verdedigen. Het is echt een verdiende overwinning. We worden met elke wedstrijd beter. Het was nog niet het perfecte spel, maar we zien elke week betere en betere dingen.”