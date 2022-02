Agüero kan einde carrière reeds relativeren: "Ik lijk nu op Iron Man"

Sergio Agüero heeft intussen twee maand geleden afscheid genomen van het voetbal. De Argentijn moest door hartproblemen stoppen bij Barcelona. Op zijn eigen Twitch-kanaal heeft hij daar nu over verteld.

"Toen het gebeurde, dacht ik dat er niets aan de hand was en dat het goed zou komen. Maar toen ik in het ziekenhuis was en ze me in achterlieten in een kleine kamer vol met moniteren, realiseerde ik me dat er iets fout zat. Toen ik na twee dagen nog steeds in het ziekenhuis lag, begon ik nerveus te worden", vertelt hij.

De hartritmestoornis die een einde maakte aan zijn actieve carrière zorgde er wel voor dat hij zich nu kan vergelijken met een superheld. "Ik heb nu een chip in mijn borst. 's Nachts geef ik licht, ik ben net Iron Man. Maar het blijft gek dat ik een chip heb. En als mijn hartslag oploopt, wordt het doorgegeven aan de dokter."