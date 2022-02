🎥 Verschrikkelijk: West Ham-verdediger mishandelt kat, beelden gaan viraal

The Sun heeft zijn hand kunnen leggen op beelden waarop te zien is dat Kurt Zouma, verdediger van West Ham United, een kat mishandelt.

Op onderstaande beelden is te zien hoe Kurt Zouma tekeergaat op het hulpeloze diertje. Zo trap hij het katje door de keuken. Opgepast: deze beelden kunnen als schokkend worden ervaren. De Franse verdediger werd intussen uitgespuwd over het Kanaal, al liet de politie verstaan geen onderzoek op te starten.

Zouma is een negenvoudig Frans international die onder meer voor Chelsea en Everton speelde. In de zomer van 2021 stapte hij nog voor 35 miljoen over naar West Ham United.