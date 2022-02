Neveneffect van de maximumboete voor Kurt Zouma: onrust in de spelersgroep van West Ham United

De saga rond Kurt Zouma blijft aanslepen, want door de boete die hij opgelegd kreeg, zou onrust opduiken in de spelersgroep van West Ham United. Dat heeft dan weer alles te maken met het hoge salaris van de Franse voetballer.

Nadat beelden opdoken van Kurt Zouma die zijn kat mishandelde, legde West Ham de speler een maximale boete op. De Premier League-club communiceerde dat die boete twee weeklonen bedraagt. Misschien niet zo slim, want de andere spelers in de kern kunnen ook een stukje rekenen.

Zouma heeft een bedrag van 298 000 euro gestort aan de RSPCA, de Engelse dierenbescherming. Volgens de Daily Mail hebben zijn ploegmaats de optelsom gedaan en weten zij nu ook dat Zouma de best betaalde speler is van West Ham. En de verdediger dus meer verdiend dan andere sterkhouders.

Meteen weer basisspeler

Bronnen van hetzelfde medium benadrukken dat Zouma minder verdient dan wat nu naar buiten gebracht wordt (het bedrag dat de ronde doet is 149 000 euro per week). Desalniettemin is het duidelijk dat Zouma de best betaalde speler van West Ham is. Zouma stond tegen Watford ook gewoon in de basis. Als er nu heibel om zijn loon ontstaat, zouden de partijen wel eens rond tafel moeten gaan zitten omtrent een eventuele salarisverlaging.