Olympique Lyon heeft het gehad met de fratsen van Jérôme Boateng

Buiten onze landgenoot Jason Denayer (omwille van een blessure) moet Olympique Lyon het ook doen zonder Jérome Boateng. De verdediger is namelijk disciplinair geschorst.

De ervaren centrumverdediger is een opvallende afwezige bij de 21-koppige wedstrijdselectie van Lyon. Volgens Franse media is er geen sprake van een blessure. Het niet oproepen van Boateng zou het gevolg zijn van onvrede binnen de club.

L'Équipe meldt dat er bij Lyon diverse confrontaties zijn geweest waarbij Boateng een grote rol vertolkte. Onlangs nog zou hij flinke ruzie hebben gekregen met de inmiddels naar Newcastle United vertrokken Bruno Guimarães na een kritische opmerking van de Braziliaan. Ploeggenoten moesten de twee uit elkaar halen. Boateng kreeg het na de wedstrijd tegen Stade Rennes aan de stok met Rayan Cherki en in dat duel nam hij ploeggenoot Leo Dúbois onder vuur.

De keuze van Bosz om Boateng te passeren is opvallend. De voormalige verdediger van onder meer Bayern München begon in twintig van de 23 duels die Lyon dit seizoen speelde in de Ligue 1 in de basis