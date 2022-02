Wolverhampton wint van Tottenham, met goal van Dendoncker

Wolverhampton won zondagmiddag met 0-2 op bezoek bij Tottenham. Leander Dendoncker scoorde één van de twee goals.

Tottenham verloor in eigen huis van Wolverhampton en ziet de ploeg van Leander Dendoncker over hen naar de zevende plaats klimmen.

Jimenez opende de score al na zes minuten. Goed tien minuten later was het nog eens prijs, nu via Dendoncker.

Tottenham probeerde wat beter voor de dag te komen na de dubbele achterstand, maar dat stelde uiteindelijk niet veel voor.