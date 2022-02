KVM staat voor belangrijke week met verplaatsingen naar Genk en naar de Bosuil: "We willen hier niet stoppen"

Gaat deze week, met verplaatsingen naar Genk en naar de Bosuil, duidelijk maken of er voor KVM nog meer in zit dan het bereiken van play-off 2? Er staan Malinwa alleszins belangrijke affiches te wachten en het wil dan ook verder gaan op dezelfde flow.

Woensdag staat de eerste van mogelijk twee inhaalmatchen op het programma, wanneer Mechelen op bezoek gaat bij Genk. Zondagmiddag geeft de huidige nummer 7 in de Jupiler Pro League in een streekderby Antwerp partij. KVM kan naar die wedstrijden vooruitblikken met een 9 op 9 op zak.

"We willen hier niet stoppen", verkondigt Rob Schoofs. "De thuiswedstrijden tegen Beerschot en Oostende, dat waren matchen die we moesten winnen. Met de wedstrijden bij Genk en Antwerp volgen er nu twee toppers. We willen daarin ook punten pakken. We kunnen met een goed gevoel naar Genk en we zullen zien of we daar iets kunnen rapen."

Comfortabele positie

KV Mechelen kan alvast vrank en vrij zijn kans gaan en proberen het maximale eruit te halen. Met een marge van zes punten op de eerste ploegen achter zich, hoeft het zich niet meteen druk te maken bij eventueel puntenverlies. Een comfortabele positie. "We hebben onszelf ademruimte gegeven. We kunnen gewoon met een goed gevoel naar de volgende wedstrijden toeleven."

En focussen op het eigen spel, want volgens Schoofs is progressie nog steeds mogelijk. "Fysiek zijn we nog niet helemaal top, al gaat het wel beter en beter. De overwinning bij Standard was er eentje op karakter. Die heeft ons heel veel deugd gedaan. We komen nu opnieuw in ons spel. We creëren kansen, de combinaties en het vertrouwen zijn er weer, we maken mooie goals. Ik denk wel dat we nog beter kunnen."