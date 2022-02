Voormalig Ajacied, ster van Oranje en AC Milan getipt als opvolger van Marc Overmars

Marc Overmars is verplicht moeten opstappen bij Ajax na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. Zijn opvolger staat al klaar en kent het huis al goed.

Clarence Seedorf zou oren hebben naar een functie in de directie bij Ajax. Dit weet Ajax-watcher Mike Verweij van De Telegraaf maandag te melden. Seedorf wordt genoemd als kandidaat voor de opvolging van de onlangs vertrokken Marc Overmars.

“Hij zou heel graag directeur voetbalzaken willen worden. En ik denk ook dat het een heel goede keus zou zijn. Seedorf kan gewoon de directeur van Juventus, Real Madrid of noem maar op kan bellen.” Volgens Verweij zoekt Ajax naar een werknemer die het ‘Ajax-dna’ bezit. Seedorf past in dit plaatje, de oud-speler debuteerde op zestienjarige leeftijd in het profvoetbal namens Ajax. Na een succesvolle periode van drie jaar vertrok hij naar het Italiaanse Sampdoria. Seedorf zou goed bevriend zijn met de algemeen directeur van Ajax, Edwin van der Sar.