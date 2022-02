Leicester komt met opvallend statement: "Tielemans heeft helemaal geen contractvoorstel geweigerd"

De toekomst van Youri Tielemans is brandend actueel. De Rode Duivel lijkt op weg naar de uitgang bij Leicester City, maar daar wordt zelfs ontkend dat er een contractvoorstel werd geweigerd.

Volgens een pak Engelse kranten heeft Youri Tielemans zelfs een voorakkoord met Manchester United. Het jeugdproduct van RSC Anderlecht wil echter enkel verhuizen als The Red Devils een Champions League-ticket weten te bemachtigen.

Leicester City probeerde het contract - Tielemans is na volgend seizoen transfervrij - dan wel open te breken, maar het voorstel werd afgeketst door de middenvelder. Al wordt dat door the Foxes wel ontkend.

Er is momenteel niets veranderd aan de situatie van Youri Tielemans

“Tielemans heeft helemaal geen contractvoorstel geweigerd”, aldus Brendan Rodgers in The Sun. “Ik ben alleszins niet op de hoogte gebracht. Met andere woorden: de situatie van Tielemans is op dit moment onveranderd.”