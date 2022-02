Clubicoon komt met openlijke sollicitatie: "Ik wil terugkeren naar Barcelona"

Joan Laporta haalde met Xavi Hernandez een clubicoon terug naar FC Barcelona. En daar kan in de nabije toekomst een tweede exemplaar aan toegevoegd worden.

Ook Iniesta hint namelijk naar een terugkeer naar het oude nest. De 37-jarige middenvelder voetbalt momenteel nog bij Vissel Kobe. Maar hij is niet van plan om zijn contract - de overeenkomst loopt tot medio 2024 - in Japan nodeloos te rekken.

“FC Barcelona is mijn thuis”, komt Iniesta met een openlijke sollicitatie in de Spaanse media. “Ik heb me nooit ergens beter gevoeld dan in Camp Nou. Ik hoop dan ook dat ik na mijn spelerscarrière kan terugkeren. Als coach of als directeur? Daar ben ik zelf nog niet uit.”