Gert Verheyen heeft lovende woorden voor Rode Duivel: "Hij had als matchwinnaar van het veld kunnen stappen"

Dinsdagavond haalde PSG het in de Champions League van Real Madrid. Het werd 1-0 na een doelpunt van Mbappé in het absolute slot van de wedstrijd. Daarvoor raakte de aanval van de Franse topclub maar niet voorbij onze landgenoot Thibaut Courtois.

De Rode Duivel speelde een sterke partij in het doel van Real Madrid en hij kon zelfs een penalty van Lionel Messi stoppen. "Courtois had hier als matchwinnaar van het veld kunnen stappen. Een 0-0 zou voor Real Madrid hetzelfde aangevoeld hebben als een overwinning", legde Gert Verheyen, analist bij Pickx Sports, uit.

"Courtois was de absolute uitblinker. Als je een strafschop van Messi stopt, gaat het de wereld rond. Het is jammer voor hem en voor Real Madrid dat ze met lege handen terug naar huis moeten, maar bij een 1-0 is nog niks verloren", aldus Verheyen en staat te lezen bij Sporza.