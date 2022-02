OFFICIEEL: AS Monaco leent ex-speler van Cercle Brugge uit aan ploeg in Zwitserland

AS Monaco heeft tijdelijk afscheid genomen van Strahinja Pavlovic. De 20-jarige verdediger wordt namelijk uitgeleend aan FC Basel, een topclub uit Zwitserland. FC Basel zou hem ook definitief kunnen binnenhalen.

AS Monaco, gecoacht door Philippe Clement, kondigde woensdag aan dat de 20-jarige Strahinja Pavlovic zich heeft aangesloten bij FC Basel, momenteel derde in de Zwitserse Super League, voor een huur met optie tot een definitieve aankoop.

De Servische verdediger heeft dit seizoen 11 wedstrijden gespeeld voor AS Monaco. Vorig jaar werd hij in de tweede helft van het seizoen uitgeleend aan Cercle Brugge. Hij promoveerde direct naar de basis, speelde 12 wedstrijden, en hielp de club om in de Jupiler Pro League te blijven.