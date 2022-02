Ondertussen op het Kampioenenbal: Liverpool neemt optie op kwartfinale, Bayern München kruipt door het oog van de naald

PSG en Manchester City deden gisteren een goede zaak in de achtste finales van de Champions League. Ook vanavond stonden er twee wedstrijden op de agenda.

FC Internazionale 0 - 2 Liverpool FC

Liverpool FC deed vanavond een uitstekende zaak met het oog op de kwartfinales van de Champions League. De doelpunten buitenshuis zijn dan wel van geen tel meer, maar FC Internazionale mag er gaan aan staan om twee doelpunten op te halen in een kolkend Anfield.

The Reds hadden het nochtans niet onder de markt tegen de Italiaanse landskampioen. Integendeel: meteen na de koffie leek het alsof Inter de match in handen zou nemen. Doelpunten van Roberto Firmino en Mohamed Salah in het slot van de wedstrijd zorgden echter voor een Engels feestje.

RB Salzburg 1 - 1 Bayern München

In extremis. Bayern München leek lange tijd op weg naar een nederlaag na een vroeg doelpunt van Chukwubuike Adamu. Pas in de allerlaatste minuut kon Kingsley Coman de gelijkmaker voorbij Philipp Koehn trappen.

Al moet het gezegd dat Der Rekordmeister - toch nog steeds één van de kandidaten voor eindwinst - met de kansen bleef morsen. Bayern krijgt de kans om de poort naar de volgende ronde in de eigen Allianz Arena helemaal open te beuken.