Guardiola ziet niét PSG of Bayern als voornaamste concurrenten in Champions League: "Zij zijn de pain in the ass"

Manchester City verpulverde Sporting Clube de Portugal gisteren met 0-5 en doet de status van topfavoriet voor Champions League-winst alle eer aan. Ook Pep Guardiola wil zich niet verstoppen. Al is hij op zijn hoede voor één team.

Manchester City is één van de favorieten om het Kampioenenbal te winnen. Bij de bookmakers staan ook PSG en Bayern München hoog genoteerd. Maar Pep Guardiola verwacht gevaar uit een andere hoek.

“Liverpool FC is de meest te duchten tegenstander”, aldus Pep Guardiola. “De voorbije seizoenen waren ze telkens een ‘pain in the ass’. In de eigen competitie en in Europa, hé. Ze staan overigens momenteel ook maar zes punten achter ons in de Premier League.”