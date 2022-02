OFFICIEEL: Jonge Spanjaard aangesteld als sportief directeur bij KMSK Deinze

Na de komst van investeerder ACAFP wil Deinze zo snel mogelijk aansluiten bij de elite van het Belgisch voetbal. Om verder te groeien hebben de Oost-Vlamingen met Adrian Esparraga een sportief directeur aangetrokken. Het is voor het eerst dat deze rol is opgenomen in het organigram van Deinze.

Adrian Esparraga (31) is een Spanjaard die voorheen naam maakte als (hoofd)scout van onder meer Tottenham Hotspur, Leicester City, Bordeaux en Real Betis. Esparraga moet bij Deinze het sportieve beleid gaan uittekenen, zowel van de jeugdwerking als van het eerste elftal. Deinze staat op dit moment op plaats vier in de 1B Pro League. De achterstand op RWDM, de tweede in de stand, is opgelopen tot zeven punten. Zondag neemt Deinze het in eigen huis op tegen Lommel. De Spaanse Adrián Espárraga (31) wordt aangesteld als Sportief Directeur bij KMSK Deinze. Hij zal het sportieve beleid van het eerste elftal en de jeugdacademie mee uitstippelen. Welkom, Adrián! šŸŸ āš«ļø



Meer info op https://t.co/syRme5KVJ2 pic.twitter.com/zPXDML9wWj — KMSK Deinze (@KMSKDeinze) February 17, 2022