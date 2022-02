Jonas De Roeck met Westerlo op weg naar titel, maar: "Zij zijn op dit moment de stabielste club in 1B"

Met nog acht wedstrijden te gaan telt Westerlo een voorsprong van acht punten op dichtste achtervolger RWDM. Geen mens die nog twijfelt aan de titel voor de Kemphanen, zelfs niet na de 'magere' zes op twaalf uit de laatste vier wedstrijden.

Toch blijft Westerlo-coach Jonas De Roeck op zijn hoede. Concurrent RWDM maakte indruk tijdens de voorbije wintermercato. "Op dit moment is RWDM de stabielste club in 1B. Het is geen toeval dat ze een reeks van 18 op 21 hebben neergezet. Door zich in de winterstop zo te versterken, hebben ze laten zien dat ze een kandidaat zijn voor de promotie."

"Ze hebben alles wat nodig is om mee te draaien in 1B: kracht, snelheid, techniek en mensen die beslissend kunnen zijn op stilstaande fases", vertelt De Roeck in Gazet van Antwerpen.

Op de laatste speeldag krijgt Westerlo nog het bezoek van RWDM. Van een spannende apotheose op de slotspeeldag wil De Roeck niet weten. "Met dat scenario hou ik liever geen rekening, maar het is mogelijk. En dan kan het tricky worden. Ik hoop toch dat we de promotie iets vroeger kunnen veiligstellen. Als het toch van die slotspeeldag afhangt, hebben we toch het thuisvoordeel nog."

Vrijdagavond gaat Westerlo op het Lisp op zoek naar een driepunter in het streekduel tegen Lierse Kempenzonen.