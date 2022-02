Ook duel tussen Lierse K. en Westerlo gaat niet door

Het duel tussen AA Gent en Seraing in de Jupiler Pro League werd al afgelast, nu volgt ook Lierse K.-Westerlo in 1B.

De Ghelamco Arena speelde door het stormweer een deel van de dakbedekking kwijt. Het duel tussen AA Gent en Seraing gaat daarom vanavond niet door. Dat werd bevestigd door de clubs en de Pro League.

Nu meldt Eleven Sports ook dat het duel in 1B tussen Lierse Kempenzonen en Westerlo niet doorgaat. Een officiële bevestiging van de clubs of de Pro League is er op dit moment nog niet.