Frenkie de Jong over Barcelona: "Ik ben hier heel gelukkig en hopelijk nog vele jaren"

Frenkie de Jong maakte in juli 2019 de overstap van Ajax naar het grote Barcelona. Sindsdien speelde hij al 122 wedstrijden voor de Catalaanse club, maar won hij enkel de Spaanse beker. Toch is Frenkie gelukkig in Barcelona.

Frenkie de Jong maakte in juli 2019 een grote transfer. Van Ajax ging hij naar het grote FC Barcelona. 122 wedstrijden en 2,5 jaar later heeft de Nederlandse middenvelder er enkel de Spaanse beker weten te winnen, maar ongelukkig is Frenkie de Jong er niet. “Ik ben heel blij dat ik bij Barcelona ben: van jongs af aan wilde ik hier zijn, dus op die manier is het een droom die is uitgekomen. Ik had natuurlijk graag meer trofeeën gewonnen en in die zin had ik er misschien wel wat meer van verwacht, maar verder ben ik hier heel gelukkig en hopelijk nog vele jaren", vertelde de Nederlander aan The Guardian.

Met Xavi als coach is de Jong ook meer dan tevreden. Xavi is een van de beste middenvelders die er ooit geweest is en in die optiek kan Frenkie dus veel van hem leren: "Soms spreken we elkaar in zijn kantoor en laat hij me videobeelden zien van mijn wedstrijden. Hij legt dan uit hoe hij het ziet en wat ik kan doen om te verbeteren. We kijken naar beelden van hoe ik mezelf positioneer en wat ik het beste kan doen in bepaalde situaties".

Photonews

"We missen hem nog steeds"

Frenkie de Jong en bij uitbreiding heel Barcelona missen Lionel Messi heel erg hard. "Allereerst dacht ik dat het niet waar was. Ik was mijn vader en broer aan het ophalen van het vliegveld. Toen kreeg ik een bericht: 'Messi gaat weg uit Barcelona.' Even later kregen we aanwijzingen dat het echt gebeurde", vertelde de Jong over het vertrek van de Argentijn. "In het begin kun je het gewoon niet geloven, ook al waren er de hele zomer geruchten. Maar ik heb er nooit serieus over nagedacht, dus toen het gebeurde was het een schok", voegde de Nederlander er nog aan toe.

Lionel Messi was niet enkel de beste speler van Barcelona, maar ook het uithangbord van de Catalaanse club. "Hij was het gezicht van de club, dus toen hij vertrok - na alles wat hij voor de club heeft gedaan - was dat voor iedereen een zware klap. We missen hem nog steeds. Als iemand zoals hij niet meer bij de club is, dan is het ineens heel anders", vertelde Frenkie de Jong over Messi. "Ik denk dat hij de beste is in vrijwel alle aspecten van het voetbal. Of we nu afwerkingsoefeningen, positioneringsoefeningen of andere trainingsvormen deden: hij was de beste. Geen lof over hem is overdreven. Voor mij is hij de beste ooit", besloot de Nederlander.