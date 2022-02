📷 Harry Maguire komt met hilarische verklaring voor bewerkte foto: "Heel de week steekjes uitgedeeld, nu was het mijn beurt"

Manchester United won zondag niet zonder slag of stoot op het veld van Leeds United (2-4). Het was Harry Maguire die de score opende voor de Mancunians.

Na de zege deelde de Engelse internationals de obligate foto op zijn socials. Al snel werd duidelijk dat Maguire een van de hoofden van de Leeds-fans bewerkt had.

Een dag later ontrafelde Maguire het mysterie. "Hij is een goede vriend van mij en groot Leeds-fan. Hij was aanwezig in het stadion, maar stond niet op deze foto. Hij heeft heel de week steekjes uitgedeeld, dus nu was het mijn beurt", aldus Maguire.

Harry Maguire photoshopped his friend into this picture on his social media after scoring against Leeds 😅👏 pic.twitter.com/yIkjqbaibh — ESPN UK (@ESPNUK) February 21, 2022

Na 26 speeldagen staat Manchester United op een vierde plaats in de Premier League, die op het einde van het seizoen recht geeft op Champions League-voetbal.