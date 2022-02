Ajax betaalt 7,85 miljoen euro aan familie Abdelhak Nouri

Abdelhak Nouri werd ondertussen vijf jaar geleden slachtoffer van een hartstilstand. Zo mocht hij zijn dromen om ooit profvoetballer te worden opbergen. Sindsdien onderhandelen zijn familie en Ajax Amsterdam over een financiële compensatie.

Gisteren heeft Ajax bekend gemaakt dat er overeenstemming is bereikt tussen de club en de familie van Abdelhak Nouri. Sinds Nouri een hartstilstand kreeg onderhandelden de club en de familie over de financiële vergoeding, en nu, vijf jaar later, is alles eindelijk geregeld. De Nederlandse club maakte zelfs de hoogte van de financiële vergoeding bekend.

"Op 8 juli 2017 werd Abdelhak Nouri tijdens een oefenwedstrijd in Oostenrijk getroffen door een hartstilstand. Als gevolg daarvan is bij de middenvelder ernstige en blijvende hersenschade opgetreden. Ajax bevestigde later dat de medische zorg van Nouri in de acute fase op het veld niet adequaat is verlopen en heeft als werkgever aansprakelijkheid voor de gevolgen daarvan erkend", leiden ze het perscommuniqué in op de site van de club. "In de arbitrageprocedure was de omvang van de schade, vanwege onder meer het verlies van arbeidsvermogen en smartengeld, onderwerp van discussie. De bereikte overeenstemming ten aanzien van deze schadeposten betreft een netto-vergoeding van € 7.850.000,. Ajax vergoedt daarnaast sinds de zomer van 2017 onder andere de kosten die gemaakt moeten worden voor de verpleging en verzorging van Abdelhak Nouri en zal dit blijven doen", besluiten ze.