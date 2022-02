UEFA wil voorlopig (officieel) niet uitwijken, maar kan CL-finale nog in Rusland gespeeld worden?

Nu het conflict tussen Rusland en Oekraïne aan het escaleren is, moet er toch de vraag gesteld worden of de Champions League-finale nog op de geplande locatie kan doorgaan. Die wordt normaal gezien gespeeld in St. Petersburg.

De UEFA wil voorlopig niet ingrijpen en Sint-Petersburg blijft behouden als gaststad voor de finale. Dat is de officiële communicatie, maar intern valt volgens de Britse media te horen dat er toch gezocht wordt naar een alternatieve speelstad als het zou escaleren.

En dan zijn er ook nog de WK play-offs. De Poolse bond is er immers ook niet gerust in. Polen moet op 24 maart in Moskou spelen en dat zien ze niet meteen zitten. Ze willen daarvoor contact opnemen met UEFA en FIFA.

De Poolse minister van Sport, Kamil Bortniczuk, liet alvast van zich horen. "We zullen ernaar streven deze wedstrijd op neutraal terrein te spelen. Als daarmee niet wordt ingestemd, dan moeten we kijken wat we moeten doen. Ik geloof niet dat Poolse sporters in een dergelijke situatie naar Rusland moeten gaan."