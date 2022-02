Debuteren in stijl noemen ze zoiets: nieuwe superspits van Juventus scoort na... 33 seconden

Juventus betaalde deze winter 70 miljoen euro voor het 22-jarige Servische wonderkind en die bewees meteen dat hij zijn geld waard is. Na 33 seconden lag de bal al tegen de netten nadat hij een diepe bal met de borst meenam en overhoeks binnen legde.

Het is de snelste goal voor een Champions League-debutant ooit.

⚪️ Quickest ever goal from a starting Champions League debutant (33 seconds) 🤯



⚫️ First player born this century to score for Juventus in the Champions League knockout phase 😮



Dušan Vlahović 👏#UCL