Een kater bij Jelle Van Damme lanceerde de carrière van Vermaelen: "Ik werd rond de middag wakker en had diverse gemiste oproepen"

Jelle Van Damme heeft er een rijkgevulde carrière opzitten. Maar de voormalige Rode Duivel claimt - met een knipoog weliswaar - dat hij de carrière van Thomas Vermaelen heeft gelanceerd.

“Ik had destijds een wedstrijd gespeeld met Jong Ajax”, vertelt Jelle Van Damme een schitterende anekdote bij MIDMIDpodcast. “Ik was dat weekend niet geselecteerd voor het A-elftal en kreeg twee dagen vrij. Dus ik zat al snel in mijn wagen naar België.”

“Ik was op stap geweest en werd rond de middag wakker. Of ik kater had? Dat weet ik niet meer. (lacht) Op mijn telefoon had ik diverse gemiste oproepen van mensen van het A-elftal van AFC Ajax. Achteraf bleek dat ze op zoek waren naar een extra linksvoetige verdediger.”

Uiteindelijk bleek de kater van Van Damme dé lancering van Thomas Vermaelen. “Ik denk dat het een wedstrijd bij FC Volendam was. Ik geraakte er dus niet meer op tijd. Vermaelen is toen opgeroepen. Hij is nooit meer uit het elftal gegaan.”