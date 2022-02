Mbaye Leye onthult dat Standard interesse had in een groot Belgisch talent

Standard heeft versterking nodig op het middenveld en ex-coach Mbaye Leye weet dat de Rouches interesse hadden in een groot Belgisch talent. Maar die tekende uiteindelijk bij Lille.

Dinsdag was Leye te gast bij de RTL om er de Champions League te presenteren. Tijdens de partij tussen Chelsea en Lille onthulde hij iets dat nog niet geweten was. Vorige zomer had Standard graag Amadou Onana willen halen. Het grote Belgische talent speelde toen nog bij Hamburg, maar tekende uiteindelijk voor 7 miljoen bij Lille. "Het was een profiel dat we nodig hadden op het middenveld", knikte Leye.

Onana kon op huurbasis naar de Rouches, maar de speler verkoos een transfer naar de huidige Franse kampioen. "Hij had zich kunnen ontwikkelen bij Standard", zei Leye nog. Onana was wel titularis in de CL tegen Chelsea en is intussen kapitein van de Belgische beloften.