Tuchel legt beslissing om Lukaku op de bank te houden uit: "Mooie zege en nog gaan alle vragen over hem"

Geen Romelu Lukaku in de achtste finales van de Champions League bij Chelsea. De spits bleef na zijn anonieme match tegen Crystal Palace 90 minuten op de bank of warmde zich op. Thomas Tuchel gunde hem echter geen minuten.

Tuchel legde zijn beslissing achteraf wel uit. Hij zette Kai Havertz wel in de spits en die scoorde na 8 minuten al de 1-0. "Na een match waarin iedereen focuste op het aantal baltoetsen van Romelu vond ik het niet het juiste moment om hem opnieuw in de vuurlijn te zetten. Het was beter om een stapje terug te zetten", verklaarde Tuchel.

"We hebben nu een mooie overwinning te pakken en toch gaan alle vragen over Romelu Lukaku. Dat toont aan hoe hard er op hem gefocust wordt. Maar er zijn nog 9 spelers die niet gespeeld hebben. Bovendien is voetbal ook nog altijd een ploegsport."