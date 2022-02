Ondertussen in Italië: geruchten over terugkeer Lukaku naar Inter worden sterker, voorbehoud is echter op zijn plaats

Het huidige bankzitterstatuut van Romelu Lukaku bij Chelsea zet ook Italië in rep en roer. Sluit Inter de Rode Duivel in de toekomst weer in de armen en gaat Lukaku weer in de Serie A voetballen? Ze geloven daar steeds meer in dat scenario. 'Big Rom' staat nog eens op de voorpagina van La Gazzetta dello Sport. 'Lukaku wil terug naar Inter', kopt de bekende krant, die ook stilstaat bij zijn situatie bij The Blues. "Romelu zit in crisis, de tristesse bij Chelsea doet hem dromen van een sensationele terugkeer'. Interview zindert nog na Om die theorie te staven, wordt ook verwezen naar het interview dat Lukaku eind december gaf aan Sky Italia, waarin hij zijn liefde voor Inter uitsprak. Dat namen ze hem dan weer niet in dank af bij Chelsea en sindsdien is het nooit echt meer goedgekomen. Het is echter de vraag of Romelu Lukaku met een tweede mislukte passage bij Chelsea kan leven. Wellicht zal de sterke spits er alles aan doen om toch nog te slagen op Stamford Bridge. Bovendien zou Inter hem ook niet dezelfde financiële voorwaarden kunnen aanbieden. Lees ook... "Ik mis spelvreugde": ex-coach maakt zich zorgen om Romelu Lukaku



