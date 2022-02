Roman Yaremchuk na belangrijke goal tegen Ajax: "Ik wilde mijn land steunen, maar ben bang"

Benfica en Ajax hielden elkaar woensdagavond in bedwang (2-2). Het was Roman Yaremchuk (ex-AA Gent) die de gelijkmaker tegen de netten kopte voor de Portugezen. Binnen drie weken staat de terugwedstrijd in Amsterdam op de agenda. De inzet: een ticket voor de kwartfinale van het kampioenenbal.

Na zijn doelpunt toonde Yaremchuk een ondershirt waarop een gouden drietand te zien was, het nationale symbool van Oekraïne. "Ik zal altijd vechten voor mijn club, ook al is het slechts voor vijf of tien minuten. Ik ben naar hier gekomen om doelpunten te maken, dat is mijn taak", reageerde de spits in de Portugese media.

Al was er vooral veel te doen over het ondershirt van Yaremchuk, die zijn landgenoten een hart onder de riem wilde steken. De politieke situatie zijn thuisland baart Yaremchuk logischerwijs heel wat zorgen.

"Het confict met Rusland houdt me enorm bezig en het maakt me bang wat er allemaal gaande is. Dit was mijn manier om mijn land te steunen. Ik moet de mensen bij Benfica enorm bedanken. Zij doen er alles aan om me zo goed mogelijk te steunen en te helpen."