🎥 Geniale anekdote van Doku na onmoeting met de koning: "Hij was even in shock, maar had me wel graag, denk ik"

We kennen Jérémy Doku als een koele kikker, maar zelfs hij kan uit zijn lood gebracht worden. Door een ontmoeting met Koning Filip bijvoorbeeld...

Voor de start van het EK vorig jaar bezocht Koning Filip het Basecamp in Tubeke. De spelers kregen wat etiketteregels voorgeschoteld, maar Doku ging toch de mist in.

"Onze kapitein, Eden Hazard, stelde de koning één voor één aan ons voor”, vertelt hij in Le Vestiaire Rennes. “Maar door de stress was ik even alles vergeten. Toen de koning vroeg of alles goed was met me, antwoordde ik ‘tranquil, et toi?’ (cool en jij, nvdr.) Naast me zag ik al allemaal spelers fluisteren. En de koning was ook even in shock. Maar hij had me wel graag, denk ik.”