Westerlo buigt vroege achterstand om in topper, titel weer wat dichterbij

Westerlo won vrijdagavond verdiend tegen Waasland-Beveren. Na de 2-1-zege van de Kemphanen mag Waasland-Beveren zijn laatste sprankeltje hoop op de titel opbergen, terwijl de Kemphanen stilaan een bestelling champagne mag plaatsen.

Westerlo nam de partij meteen in handen. De leider in 1B had 68% balbezit voor de pauze, maar kwam op het kwartier op achterstand. Het was Perdichizzi die een harde voorzet in eigen doel devieerde.

De Kemphanen waren niet onder de indruk en kwamen enkele minuten later verdiend op gelijke hoogte. Na balverlies van Mertens werd Foster bereikt. De Zuid-Afrikaanse spits van Westerlo pakte uit met een knappe dribbel en dito afwerking: Jackers had geen schijn van een kans.

🌪️ | Lyle Foster a laissé les défenseurs dans le vent ! 🥵 #WESBEV pic.twitter.com/LfuTT581NH — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) February 25, 2022

Ook na de koffie hield Westerlo het tempo hoog, Jackers hield Waasland-Beveren met een voetveeg recht op een poging van Bernat. In minuut 65 was het wel raak. Van Eenoo vond De Cuyper, die de bal staalhard tegen de touwen joeg. Ook daarna werd Waasland-Beveren achteruit geduwd, maar Jackers pakte uit met enkele schitterende reflexen.

In het slotkwartier kreeg Perdichizzi rood van Dierick na een cynische en ronduit gevaarlijke tackle op Maderner. Waasland-Beveren zette in het de slotfase alles op alles om alsnog een puntendeling uit de brand te slepen, maar Westerlo gaf geen krimp.

In de stand vergroot Westerlo zijn voorsprong op Waasland-Beveren tot dertien punten. De Kemphanen kunnen zondag vanuit de zetel toekijken hoe dichtste achtervolger RWDM het ervan afbrengt tegen Lierse Kempenzonen.