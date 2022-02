Xavi lyrisch voor Nederlander die het moeilijk had in het begin: "Hij is een genie! En zo veeleisend voor zichzelf"

Barcelona plaatste zich donderdag met overtuiging voor de achtste finales van de Europa League door Napoli met 2-4 te verslaan. Eén van de uitblinkers bij de Catalanen was Frenkie de Jong.

De Jong scoorde fantastisch de 0-2 en liet zich ook opmerken met een subliem overstapje bij de 1-4 van Aubameyang. Het ontlokte bij zijn iconische trainer lyrische woorden. "Frenkie de Jong is een genie, hij is echt, écht ongelooflijk", zei Xavi direct na de match. Op zijn persconferentie ging hij daar dieper op in. "Hij is veeleisend, ik ben zelden een speler tegengekomen die zo zelfkritisch is als hij. Dat maakt hem beter. Aan het begin begreep hij niet wat we van hem verlangden, maar nu gaat dat steeds beter en maakt hij een duidelijke ontwikkeling door."

"De Jong speelde een geweldige wedstrijd. Hij is dynamisch en heeft het vermogen om aan te sluiten in het strafschopgebied. Met zijn talent kan hij heel belangrijk zijn voor het team", zei Xavi.