Pochettino spaart trio niet: Messi, Mbappé en Neymar in de basis tegen Saint-Étienne

Komende week speelt Paris Saint-Germain de terugwedstrijd in de Champions League tegen Real Madrid. Pochettino spaart zijn sterren niet voor de belangrijke wedstrijd.

De Champions League is de grote droom van iedereen die deel uit maakt van PSG. Toch spaart de Argentijnse coach van PSG niemand. Hij speelt tegen Saint-Étienne in de competitie op volle kracht terwijl de titel al zo goed als binnen is. Verratti zit niet in de selectie vanwege een schorsing.

Komende week verdedigen de Parijzenaars een 1-0 voorsprong op bezoek bij Real Madrid. Mbappé wist een ijzersterke Courtois in de heenmatch te verschalken in de 89ste minuut.