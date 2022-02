FIFA en UEFA nemen beslissing: géén Rusland op het WK in Qatar

Het zat eraan te komen na alle politieke en economische sancties voor Rusland. Ook op sportief vlak moeten de Russen het ontgelden na de inval in Oekraïne van vorige week.

De FIFA en de UEFA hebben namelijk in samenspraak beslist om alle Russische teams te weren uit elke internationale landen- en clubcompetities. "We willen onze steun betuigen aan de mensen in Oekraïne", klinkt het in een statement.

Rusland had nog één team in de running in Europese bekers: Spartak Moskou. Door deze beslissing zal hun tegenstander RB Leipzig rechtstreeks geplaatst zijn voor de volgende ronde in de Europa League.

Maar deze beslissing heeft vooral impact op het komende WK in Qatar in december. Rusland moest om zich te plaatsen barragewedstrijden spelen tegen Polen en daarna tegen Zweden of Tsjechië maar die drie landen hadden al aangegeven dat ze niet tegen Rusland zouden spelen. De UEFA en de FIFA moesten dus wel iets beslissen.