Leeds United heeft dag na ontslag Bielsa al nieuwe trainer gestrikt

Gisteren was het einde van een tijdperk bij Leeds United: het ontslag van Marco Bielsa. Vorig jaar deed Leeds het als promovendus nog uitstekend in de Premier League, dit seizoen dreigt degradatie.

De clubleiding besloot om de knoop door te hakken en Bielsa te ontslagen. Blijkbaar waren er al onderhandelingen met nieuwe coaches aan de gang want Leeds United heeft daags nadien al haar nieuwe trainer voorgesteld: Jesse Marsch.

Marsch is een Amerikaanse trainer die van de VS via de New York Red Bulls bij RB Leipzig én RB Salzburg terechtkwam. Bij Leipzig werd hij in december 2021 ontslagen na teleurstellende resultaten. De Amerikaan tekent nu dus twee maanden later in de Premier League.