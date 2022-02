🎥 Onwaarschijnlijke scheidsrechterlijke blunder zet RWDM op weg naar remonte tegen Lierse K: "Dit is een pure schande"

In 1B leek RWDM op weg naar kostbaar puntenverlies tegen Lierse Kempenzonen. In de laatste tien minuten zette de fusieploeg met drie treffers de scheve situatie helemaal recht. Al was er na afloop heel wat te doen over het openingsdoelpunt van RWDM.

Yvan Yagan bracht een goed georganiseerd Lierse Kempenzonen iets voorbij het uur op voorsprong. De Pallieters hielden goed stand, maar zagen tien minuten voor tijd toch de 1-1 op het scorebord verschijnen. Jens Teunckens leek de deviatie van Kenneth Schuermans ruim voor de doellijn te stoppen, maar scheidsrechter Brent Staessens kende RWDM een doelpunt toe. In 1B is er geen VAR om dit soort fases te checken. De ontsteltenis bij Lierse Kempenzonen, dat in blessuretijd nog twee goals moest slikken en zo met 3-1 moest afdruipen, was hoe dan ook immens. Bekijk hier dé fase uit RWDM-Lierse K: 🤔 | Was de bal volgens jou over de lijn? 👀 #RWDLIE pic.twitter.com/V4RZ5JyQBR — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) February 27, 2022 "Tot die bewuste fase was er geen vuiltje aan de lucht. Ik kan dit nog altijd niet vatten. In geen honderd jaar heeft de bal de lijn overschreden. Dit is een pure schande", reageerde een woedende Lierse-doelman Jens Teunckens na afloop in Gazet van Antwerpen.