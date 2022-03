Koeman stelt zich vragen bij Barcelona: "Messi laten gaan en dan iemand kopen voor 55 miljoen"

Ronald Koeman liet na zich ontslag bij FC Barcelona niet meer horen, maar na vier maand komt daar verandering in.

“Het is mijn zwaarste tijd ooit als trainer geweest”, blikt Koeman in Algemeen Dagblad terug op de passage bij de Spaanse club.

Terugkeren naar Barcelona, daar staat hij zeker nog voor open. “Niet met deze voorzitter, ik kan niet doen alsof er niets is gebeurd. De tijd die de nieuwe trainer Xavi heeft gekregen was mij niet gegund. Dat vind ik nog wel steeds pijnlijk. Ik zat met al die geblesseerden. Nu is Pedri weer fit, en Dembélé... Dat zie je allemaal terug."

Koeman heeft ook zijn vraagtekens bij het financiële beleid, zeker met de nieuwe lening van 1,5 miljard die de club afsloot. “Als je daarna dan ziet dat ze iemand voor 55 miljoen aantrekken, kort nadat ze Messi lieten gaan... Dan vraag je je toch af of er niet meer aan de hand was. Waarom moest Messi weg?"