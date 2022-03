Het had zomaar gekund, maar Ajax wou Mertens en Chadli niet

Ajax stond de voorbije weken in het oog van de storm na het grensoverschrijdend gedrag van bestuurder Marc Overmars.

De ploeg uit Amsterdam is echter voor heel wat Belgen de kans bij uitstek geweest om hun carrière uit te bouwen, zoals bijvoorbeeld Vertonghen, Vermaelen en Alderweireld.

Al hadden Dries Mertens en Nacer Chadli er ook kunnen spelen. Dat vertelde Sjaak Swart in het programma ‘Andy in de Auto’. Swart zegt dat hij Mertens en Chadli al op het spoor was toen ze nog voor AGOVV voetbalden, maar dat Ajax geen interesse had.

"Vroeger ging ik kijken bij AGOVV. Toen had je Mertens en Chadli, die wilde ik naar Ajax halen. Ze kostten maar 2,5 miljoen met z’n tweeën. Maar toen deed Ajax het niet. Ongelooflijk.”

Op dat moment was John van den Brom trainer bij AGOVV en hij was overtuigd dat de twee het konden maken, maar het clubbestuur van Ajax ging er niet op in.