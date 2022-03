Voorzitter Premier League blij met verkoop Chelsea: "De situatie was onhoudbaar geworden"

Richard Masters, directeur van de Premier League, is blij dat Roman Abramovich Chelsea te koop heeft gezet.

Abramovich staat in Groot-Brittannië nog niet op de zwarte lijst na de Russische oorlog in Oekraïne, maar hij lijkt te willen anticiperen op iets dat wellicht nog zal volgen.

Als er beslag kan gelegd worden op zijn bezittingen, dan kan dat ook op Chelsea. Woensdag maakte Abramovich duidelijk dat hij de club zou verkopen.

“De situatie is ongelooflijk snel geëscaleerd in de laatste zeven dagen en Roman Abramovich is tot de juiste conclusie gekomen,” vertelde Richard Masters op een forum in Londen, georganiseerd door de Financial Times. “De situatie was onhoudbaar geworden. Het is een welkome beslissing, in het belang van iedereen, inclusief de fans.”

De deal zou heel snel geregeld kunnen worden, misschien wel binnen de week. Sinds zijn komst in 2003 pakte Chelsea onder Abramovich maar liefst 21 prijzen.