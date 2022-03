Zaakwaarnemer van Jason Denayer spreekt zich uit over mogelijk vertrek

Trainer Jean-Michel Aulas suggereerde een paar weken geleden dat Jason Denayer een goede kans maakte om bij Lyon te blijven, maar de zaakwaarnemer van Denayer schudt de kaarten opnieuw.

Enkele weken geleden kondigde Jean-Michel Aulas aan dat hij "goede kansen" zag om het contract van Jason Denayer te verlengen.

Jesse De Preter, de zaakwaarnemer van de verdediger, laat een ander verhaal horen aan La Dernière Heure. "Jason staat nog steeds open voor een verlenging. Hij zit in een comfortabele situatie en heeft de luxe dat hij de pro’s en contra’s kan afwegen om de juiste beslissing te nemen."

Volgens La Dernière Heure hebben verschillende clubs aangeklopt om de diensten van de 26-jarige verdediger te bemachtigen, waaronder Juventus, Napoli en Barcelona.

De grote gelijkenis is dat de drie clubs Champions League spelen. Dat blijkt de voornaamste voorwaarde van Denayer te zijn. “Hij gaat de beste vier of vijf jaar van zijn carrière in en wil een zuiver sportieve keuze maken. Als het alleen een kwestie van geld was, zou hij al elders hebben getekend.”