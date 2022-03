Youri Tielemans met Leicester aan het feest waardoor schokeffect uitblijft bij Leeds United

Deze middag ontving Leicester City met Youri Tielemans in de basis het Leeds United dat deze week nog van trainer veranderde om de degradatie af te wenden.

Marco Bielsa werd deze week ontslagen bij Leeds United. Met het aanstellen van Jesse Marsch wou Leeds een shokeffect krijgen bij de spelers om zo toch nog de degradatie af te wenden. Al moesten ze dan wel voorbij Leicester City geraken waar Youri Tielemans in de basis begon.

Het shokeffect kwam er niet want Leicester was de betere ploeg. Al was het wachten tot de 67ste minuut voor het openingsdoelpunt viel. Harvey Barnes opende de score via een assist van Iheanacho.

Leeds kwam zelf niet tot scoren waardoor de drie punten in Leicester bleven. Hierdoor blijft de thuisploeg in de running voor Europees voetbal. Voor Leeds blijft het bang afwachten wat de concurrentie dit weekend zal doen.