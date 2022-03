🎥 Schitterend beeld! Woedende verdediger na fout tot... hij ziet dat het Christian Eriksen is

In de Premier League stond er zaterdag Norwich City-Brentford op het programma. Meestal zo'n match die niet te veel aandacht krijgt bij ons. Behalve als er nu ene Christian Eriksen in speelt. En dat is blijkbaar ook bij de tegenstanders zo.

In een vrij ruw duel werd Norwich City-speler Brandon Williams tegen de grond getrokken. In zijn val sleurde hij zijn tegenstander mee en wou woedend reageren. Tot hij zag dat het Eriksen was die hem ten val bracht en daarna gaf hij wel heel vlug een knuffel aan de Brentford-ster. Schitterende beelden! Wanneer 😡 heel snel 🥰 wordt! 👏 pic.twitter.com/o7DQ4QQIte — Play Sports (@playsports) March 6, 2022